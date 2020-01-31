Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulu tarafından Brüksel'de gerçekleştirilen 'Yunan Adalarında İnsani Durum' toplantısındaki konuşması sırasında Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Lagos hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde belirtilen 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan resen soruşturma yürütüleceği kaydedildi.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki göstermişti.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını öne sürmüştü.

Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.