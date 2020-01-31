Cinayet soruşturması yürüten 3 asker 'siyanür' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bağtepe mahallesinde yol kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hasan Gültekin cinayeti soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri, cinayetle bağlantısı bulunduğu değerlendirilen bir kişinin evinde araştırma yaparken, toz halinde buldukları maddenin tadına baktı.

İHA'nın haberine göre, toz halinde olan maddeyi tadan 3 rütbeli asker, ev sahibine maddenin ne olduğunu sorduğunda 'siyanür' yanıtını alınca panikle hastaneye başvurdu.

Turgut Özal Tıp Fakültesi'nde zehirlenme şüphesi ile müşahede altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev aramasında bulunan toz halindeki beyaz maddenin siyanür olup olmadığı araştırılıyor.

1 kişi tutuklandı

Öte yandan Hasan Gültekin cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf eden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.