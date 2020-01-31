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12:34 31 Ocak 2020
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    Erdoğan: Hristiyan dünyasının da Kudüs'e sahip çıkması lazım, burada onların da hakkı var

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu barış planı'nı 'ilhak' olarak tanımladı. Erdoğan, "Hristiyan dünyasının da Kudüs'e sahip çıkması lazım. Kudüs'te Hristiyanların da hakkı var" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - Elazığ ve Malatya'da can kaybına yol açan depremi yaşadık. Hastanelerimizde 48 kişinin tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi olan yok. Deprem bölgesinde yaklaşık 25 bin çadır kuruldu. Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahelesini bu depremde yürüttük. Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli bu depremler vardır, malumdur. CHP Genel Başkanı tarih cahili bilmez. Ben cezaevinden yeni çıkmıştım, deprem olunca hemen o bölgelere gittim. Biz dertliyiz. Ya bunun haberi yok. Sorun Van depreminden haberi var mı? Yoktur. 20 katrilyona yakın para, eski parayla... 'Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?' diye utanmadan soruyor. Yerine gittiği gibi, biz milli bütçeden harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Van'da Edremit diye bir ilçe var, sorun bilmez. Orayı adeta biz denize nazır bir ilçe olarak inşa ettik. Bingöl depremenin hemen ardından deprem bölgesindeydik. Orada da süratle bugünkü Bingöl'ü inşa ettik. Bunun bundan haberi yok. Utanmadan nereye harcadığımızı soruyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı. 

    Deprem bölgesinde 6 bin 400 yeni konut

    - Elazığ ve Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları 67. saatte tamamlandı. Bu yoğun bir çalışmanın sonucunda elde edilmiş neticedir. Enkazlar da süratle kaldırılıyor. Bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz. Toplam 6 bin 400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlara teslim edeceğiz. Ülkemizi depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 arasındaki toplamı 66 milyar lira. 2019 fiyatlarıyla 147 milyar lira. Harcanan kaynak ise bu rakamın yaklaşık 5 katı. Vatandaşlarımızın deprem konusunda çok daha bilinçli hareket ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Elazığ ve Malatya'da kırsal kesimde tek katlı binaları yapacağız. Yanına ahırı varsa ahırını da yapacağız. Çevre Şehircilik Bakanımız zemin etüdleri başta olmak üzere kırsal kesimi öncelikle halledelim diyoruz. Arkasından da merkezdeki binaların yapımına başlayacağız.

    'Kudüs, İsrail'in kanlı pençelerine terk edilemez'

    - Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaştı. İsrail'in de gözü doymuyor. Son olarak ABD'nin desteğiyle işgal altındaki Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen bir planı devreye almaya çalışıyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ama esaste Filistin'i yok eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir. Başta Suudi Arabistan, sesin çıkmıyor sesin, ne zaman çıkacak? Ya Abu Dabi yönetimi, bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Başlarında kipa olanlar da alkış tutuyor, onlar da alkış tutuyor. 

    - Kudüs, İsrail'in kanlı pençelerine terk edilemez. Basın açıklaması yapılıyor, Türk medyası içeri alınmıyor. Niye almadınız, hadi bunu da açıklayın. Bunların basın özgürlüğü anlayışı bu. İstedikleri kadar plan yapsınlar Allah'ın yardımı ve vicdanlı insanların desteğiyle Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Hristiyan dünyasının buraya sahip çıkması lazım. Trump Hristiyan değil mi? Hristiyan dünyası eli bağlı kalmayacaktır. Sokaklarda masumları infaz eden bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz. 

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