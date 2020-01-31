'Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası: Hastane kaynakları açıklama yaptı

CHP'li Barış Yarkadaş, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının ortaya çıktığını öne sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının henüz çıkmadığını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul'da ortaya çıktığı iddia edildi.

BirGün’ün haberine göre hastane kaynakları henüz kesin bir teşhisin konulmadığını vurgularken, şüphe nedeniyle yapılan testlerin sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi'nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.

2-İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, 6 yaşındaki çocuk hastaya "Coronavirüs" tanısı koydu, hastayı izole etti; katı da "yeşil alan"a dönüştürdü. Ancak beni arayıp durumu aktaran ve aynı birimde başka hastalıklardan tedavi gören hasta yakınları tedirgin. Aileler şunu diyor: — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 31, 2020

​Yarkadaş, "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor" diye yazdı.

3- "Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir 'karantina' yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor. Hiçbir personelde koruyucu kıyafet yok." Sağlık Bakanlığı yetkilileri, umarım bu eksiği hemen giderir ve gerekli önlemi alır. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 31, 2020

​Yarkadaş açıklamasın, "Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu" ifadelerini kullandı.

'Sağlık Bakanı hâlâ koronavirüslü hasta yok diyor'

Bu sabah saat toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise "Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı" dedi.

Koca ayrıca Adana'da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

4- Sağlık Bakanı hala "Türkiye'de CoronaVirüs'lü hasta yok" diyerek beni yalanlamaya çalışıyor. Peki Sn. Bakan, o halde neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız? Çocuğun sürekli aksırdığını gören Dr. >>> — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 31, 2020

​Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, "Neden dün gece İÜ'ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?" diye sordu.

Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.

5- neden diğer hasta yakınlarına "Burayı acilen boşaltın" dedi. Ve son bir soru: Halka gerçekleri neden söylemiyorsunuz? Aile çevresinden edindiğim bilgiye göre; 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınını da karantinaya almışsınız! Yalanlamayın, istifa etmek zorunda kalırsınız! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 31, 2020

​Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddia ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları açıklama yaptı.

'Çinli çocuk 10 gün önce Şangay'dan geldi'

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Tıp fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtti.