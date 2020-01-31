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14:10 31 Ocak 2020
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    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu

    AFAD Başkanı Güllüoğlu: Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
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    Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır" dedi.

    AFAD Başkanı Güllüoğlu, merkezi Sivrice ilçesi olan Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'ın yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Depremi İstanbul'daki Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda öğrendiğini ifade eden Güllüoğlu, bu bilgi üzerine afet müdahale planlarının çalışmaya başladığını belirtti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Elazığ'a hareket ettiğini, çevre illerdeki ekiplerin kente sevkinin başlatıldığını aktaran Güllüoğlu, enkaz bölgelerinden ve ihbar yapılan yerlerden bilgi alındığını söyledi.

    Enkaz bölgelerindeki vatandaşların kurtarılmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaların yapıldığını dile getiren Güllüoğlu, 45 kişinin AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve itfaiye ekiplerinin iş birliği içerisinde kurtarıldığını aktardı.

    Elazığ depremi, çadırdaki depremzedeler, AFAD, çadır
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Güllüoğlu, depremin ardından yaşanan 6 günlük süreçte de barınma alanlarının oluşturulmasına çaba sarf edildiğini anlattı.

    Elazığ ve Malatya'da çadır dağıtıldığını dile getiren Güllüoğlu, halkın açıkta kalmasının engellenmesine, ihtiyaçlarının giderilmesine gayret gösterildiğini vurguladı.

    Arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Güllüoğlu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ayni yardımların koordine edildiğini ifade etti.

    Güllüoğlu, gelen yardımların vatandaşlara dağıtımının sürdüğünü kaydetti.

    ‘Konteynerlerle ilgili hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek’

    "Elazığ'daki afetzedelere en doğru yardım türü nakdi yardımdır" diyen Güllüoğlu, konteyner kent kurulmasıyla ilgili de belirlenen alanda alt yapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

    Güllüoğlu, şöyle devam etti:

    "Konteynerlerin sevki başladı, hedefimiz çalışmaları iki hafta içerisinde bitirmek. Konteyner alanların önemli kısmı altına zemin hazırlamak. Önümüzdeki iki hafta içerisinde altyapı çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Çadır, okul, spor salonu gibi geçici barınma alanları bu süreçte hizmet vermeye devam edecek. İlk başta bin konteyner, sonra ihtiyaca göre bin konteyner, Sivrice için de 200 konteyner planlamamız var."

    ‘Yardım kampanyasındaki bağış 81 milyonu geçti’

    AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasını anımsatan Güllüoğlu, kampanyanın şeffaf şekilde yürütüldüğünü, hem AFAD hem de bir televizyon kanalındaki kampanyaya 81 milyon liranın üzerinde bağış geldiğini bildirdi.

    Güllüoğlu, televizyon kanalındaki kampanyada yapılan taahhütlerin de yerine getirilmeye başladığını kaydetti.

    Acun Ilıcalı
    © Fotoğraf : TV8
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    Arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini hatırlatan Güllüoğlu, barınma kapsamında yapılanların sürdüğüne, eksikliklerin giderildiğine işaret etti.

    AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Açıkta kalan kimse olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Okullarımız ve spor salonlarımızda hala boş kapasite var" değerlendirmesinde bulundu.

    Beslenme alanında gerçekleştirilen hizmetleri anlatan Güllüoğlu, iyileştirme, psikososyal faaliyetlerin başladığını dile getirdi.

    ‘10 binden fazla bina analiz edildi’

    Depremin korkutan bir gerçek olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün deprem bölgelerinde bina analiz çalışmaları yürüttüğünü anımsatarak, şöyle dedi:

    "Analizler neticesinde ağır hasarlı, orta hasarlı, hafif hasarlı veya hasarsız bina tespitinde bulunuluyor. Bu analiz, bu depremden binaların hasar gördüğünün ya da görmediğinin analizidir, binanın tüm özelliğine dair değildir. Bugüne kadar 10 binden fazla bina analiz edildi, çalışmalar devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri her gün yüzlerce, binlerce binayı analiz ediyor. Analizi biten binaların sahiplerine 'binanız hasarsız ya da şu seviyede hasarlı çıktı' diye bilgilendirme başlayacak. Elazığ Valiliği'miz tarafından telefonla ya da internet üzerinden bilgilendirmeler yapılacak."

    Elazığ depremi, çadırdaki depremzedeler, AFAD, çadır
    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Evi yıkılanlara kamu bütçesinden ödemelerin başladığını aktaran Güllüoğlu, bazı ihtiyaçlar için de yardım kapsamında gelen kaynakların kullanılacağını, bunların da şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

    Arama-kurtarma çalışmalarında gittikçe profesyonelleşildiğini, uluslararası standartlarda ekiplerin görev aldığını dile getiren Güllüoğlu, arama-kurtarmada itfaiye, sivil toplum kuruluşları ekipleri, jandarma arama-kurtarma, UMKE ekipleriyle omuz omuza çalışıldığını belirtti.

    Güllüoğlu, arama-kurtarmada enkazda kalanların sağ kurtarılmasının asli hedef olduğuna işaret ederek, Elazığ depremi sırasında kurtarılan her bir kişi için büyük sevinç yaşandığını anlattı.

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    Etiketler:
    Konteyner, Malatya, Süleyman Soylu, AFAD, İstanbul, Elazığ
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