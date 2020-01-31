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15:41 31 Ocak 2020
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    İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim ve babası savcı 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi.

    Yayaların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme kararı

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    Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarıldı.

    İstanbul Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını darp eden ve kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine aracını sürerek 9 kişiyi yaralayan Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen’in oğlu Görkem Sertaç Göçmen, duruşmanın 3. celsesine katılmadı.

    Mahkeme, duruşmaya katılmayan Göçmen hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına hükmetti.

    Ne olmuştu? 

    Görkem Sertaç Göçmen hakkında, 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yaralama' ve 'Basit yaralama' suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 kişi 'müşteki' olarak yer aldı. İddianameye göre 2 Ekim 2018 tarihinde saat 17.30'da meydana gelen olay şöyle oldu:

    Görkem Sertaç Göçmen ve kız arkadaşı A.A, Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araç içerisinde tartışmaya başladı. Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A aracın camını açarak "Bırak beni!" diye bağırdı. Çevredeki vatandaşlar da aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç Göçmen'e tepki gösterdi. Aracından inen Göçmen, Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. Göçmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere 'Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. Göçmen de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndü. Göçmen'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, Göçmen'i basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Cebrail Şık, Göçmen'i aracına bindirdi. Göçmen aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'n üzerine sürdü. Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. Göçmen aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Ardından Göçmen aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. Göçen olay yerinden uzaklaştı ve kız arkadaşı A.A'yı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla (takipsizlik kararı verilen) olay yerine tekrar geldi.

    2 arkadaşıyla araçtan inen Göçmen, bagajından ne olduğu tespit edilemeyen (pense-demir) bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına elindeki cisimle vurarak yaraladı, bunun üzerine bölgede arbede yaşandı. Soner Çoban ve Abdulkerim Kapan, Göçmen'in kalabalığın içinden alarak araca doğru getirdikleri sırada polis olaya müdahale etti. Polis Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek, Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

    6 Ocak'taki duruşmada Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine karar verildi. Tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ancak Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

    Etiketler:
    Zorla getirme kararı, zorla getirilme, Bakırköy, Görkem Sertaç Göçmen
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