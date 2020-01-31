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17:13 31 Ocak 2020
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    maske

    Çin, Türkiye'den 200 milyon maske talep etti

    © AA /
    Türkiye
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    Vuhan kentinden ortaya çıkan ve şu ana kadar 213 ölümüne neden olan koronavirüse karşı önlemler alan Çin, Türkiye'den 200 milyon maske talep etti.

    Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından bu ülkede maske talebi arttı.

    Çinli yetkililerin son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başında maske geliyor. Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, ülkede salgına dönüşen virüs sonrası bu ihtiyacı iç piyasadan karşılayamayınca yurt dışına yöneldi.

    Maske üretiminde ihracatçı konumunda olan Türkiye, Çin'in başvurduğu ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle maske üretimi sektöründe yoğunluk gözleniyor.

    © AP Photo / Aaron Favila
    Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
    Çin'in talebini karşılamak isteyen üreticiler, mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmir'de faaliyet gösteren Ak-Yel Medikal'in ortaklarından Fatih Arpacı, AA muhabirine, yaklaşık 17 yıldır maske üretimi yaptıklarını söyledi.

    ‘Bu durum bizi şaşırttı çünkü Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden’

    Son dönemde Çin'den maske talebi gelmeye başladığını anlatan Arpacı, şöyle konuştu:

    "Bu durum bizi şaşırttı çünkü Çin dünyanın en büyük maske üreticilerinden. Virüsten dolayı eldeki stokların yetişmediğini düşünüyoruz. Türkiye'de yaklaşık yılda 150 milyon maske üretiliyor. Fakat Çin'den bir seferde 200 milyon maske istediler. Firmalar ülkemizdeki şirketlere ulaşıyor. Bizim üretimimizin tamamını bir seferde istediler."

    'Maske üreticileri 24 saat çalışıyor'

    Dünya Sağlık Örgütü
    © AFP 2019 / Fabrice COFFRINI
    Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını sebebiyle uluslararası acil durum ilan etti
    Arpacı, maske ihtiyacını Çin'den karşılayan ülkelerin de Türkiye'ye yönelmeye başladığını hatırlattı.

    Firma olarak Çin'e ilk etapta 250 bin maske göndereceklerini dile getiren Arpacı, "Talep edilen rakamlar çok yüksek. Bizim de kapasitemiz belli. Bunun dışında önceden iş bağlantılarımız vardı, onlara da çalışıyoruz. İtalya, Hollanda, Fransa, Polonya, Almanya gibi ülkelerden talepler geldi. Üretime yetişmek için 24 saat çalışıyoruz. Pazar günleri de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Virüs, Fatih Arpacı, İzmir, Koronavirüs, Çin, Vuhan
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