Akşener'den İmamoğlu'nun kayak tatiline ilk yorum: Kararı seçmen verir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartışma yaratan Erzurum tatiliyle ilgili, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir" ifadesini kullandı.

İzmir'de temaslarda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Balçova ve Buca ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, daha sonra esnafla bir araya geldi.

Ardından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri caddesinde esnafı ziyaret eden Akşener, kendisine iletilen sorunları grup toplantısında gündeme getireceğini söyledi.

Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum tatilini hatırlatması üzerine Akşener, "Ben insanların günlük hayatında ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Çünkü o tür konuların kararını seçmen verir. O oraya gitti, bu buraya gitti bizim konumuz değil" yanıtını verdi.

'FETÖ virüsüne de aynısını yaptılar'

Bir gazetecinin, İYİ Parti'nin Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs ile ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulması önergesinin reddedildiğinin hatırlatması üzerine Akşener, şunları söyledi:

"Koronavirüsü Türkiye'ye girdi mi girmedi mi onu da bilmiyorum. Dolayısıyla samimi bir biçimde komite kurulmasını ve bu konuda hangi önlemlerin alınıp, vatandaşı nasıl bilgilendirilmesi gerektiğini yönelik siyasetle alakası olmayan, vatandaşın emniyeti açısından verilmiş bir önerge reddedildi. Ama virüs konusunda çok hassaslar, FETÖ virüsüne de aynısını yaptılar."

'Bu arkadaş istifa edecek gibi görünmüyor'

Kızılay'a yapılan bağışlarla ilgili soru üzerine Akşener, arkadaşlarının bu konuyla ilgili çalışma yaptığını dile getirdi.