Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Erdoğan - Abbas görüşmesinde, ABD'nin 'Yüzyılın anlaşması' olarak sunduğu plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Lideri Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan - Abbas görüşmesinde, ABD'nin 'Yüzyılın anlaşması' olarak sunduğu plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini ifade etti.
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