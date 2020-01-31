Vuhan'daki Türkler havalimanına ulaştı

Çin'de ölümlere neden Koronavirüs salgınının ardından bugün TSK'ya ait 'Koca Yusuf' isimli ambulans uçağa dönüştürülen A-400 kargo uçağı, 34'ü Türk, 7'si Azerbaycan, 7'si Gürcü ve 1'i de Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi, Wuhan kentinden alıp Türkiye'ye getirmek için yola çıktı.

NTV'nin aktardığına göre; Vuhan kentinden otobüslerle yola çıkan Türkler de havalimanına ulaştı.