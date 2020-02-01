Elazığ Sivrice'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Elazığ Sivrice'de saat 02:32'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Deprem Batman, Malatya ve Diyarbakır Ergani'de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.

Deprem sonrası AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) January 31, 2020

Dün akşam da deprem olmuştu

Dün saat 18.36’da merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğünde meydana gelmişti.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedilmişti.