Koca: 6 kişi Çin'den Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs nedeniyle Çin'den tahliye edilen Türk ve Azerbaycan vatandaşlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Uçağın Vuhan'dan havalandığını bildiren Koca, devamla şunları kaydetti:

"Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı."

Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun.



6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 1, 2020

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