Sağlık Bakanı Koca: Çin'den tahliye edilen 42 kişiden herhangi birinde koronavirüs belirtisine rastlanmadı

Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 32'si Türk vatandaşı 42 kişiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'den getirilen herhangi bir kişide koronavirüs belirtisine rastlanmadığını ve Moğolistan'da yakıt ikmali yapan tahliye uçağının bu akşam saat 20:00'de Ankara'da olacağını söyledi.

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilen 42 kişide herhangi bir koronavirüs belirtisi bulunmadığını belirtti.

Bakan Koca, getirilen kişilerin 14 gün gözetim altında tutulacağını, Türk vatandaşı olmayan 10 kişinin 2 haftalık süreçten sonra gerekli testlerin yapımı sonrası istediği yere götürüleceğini söyledi.

6 kişi gelmekten vazgeçti

Bakan sözlerine şöyle devam etti:

"Vuhan kentinden getirilen 42 kişinin hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok. Tahliye uçağının saat 20.00 civarında Ankara'ya inmesinin planlanıyor. Uçaktakiler Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledilecek.Her hastanın tek odada kalabileceği şekilde tüm tedbirler alındı. Kullanılan malzemeler tek kullanımlık olacak. Yemek için kullanılan araç gereçler de dahil kullanım sonrası imha edilecek. Türkiye'ye getirilmesi planlanan 48 kişiden 6'sı gelmek istemedği için kendi iradeleriyle Vuhan'da kaldı."

Fahrettin Koca şu ana kadar Türkiye'ye gelen toplam 13 bin yolcunun tarandığını ve herhangi şüpheli bir yolcuya rastlanmadığını da belirtti.