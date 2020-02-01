İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Son 17 yılda 6 büyük byaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiyeyiz" denildi.
Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde,— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 1, 2020
•eğitim
•sağlık
•ulaştırma
•kentsel dönüşüm
•turizm
•güvenlik
•adalet
•afet ve acil yardım
•sanayi altyapısı
gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor.
Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz🇹🇷 pic.twitter.com/gqMi42jG3k
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