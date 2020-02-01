İstanbul'da 3 döneme tanıklık eden tarih otopark oldu

İstanbul'da Osmanlı döneminden kaldığı bilinen ve 2011 çıkarılan koruma kanuna rağmen kaderine terk edilmiş antik su kuyusu alanı bölge halkı tarafından otopark olarak kullanılıyor. Ayrıca geceleri evsizler tarafından kullandığı da belirtiliyor.

İstanbul Galata'da Ceneviz öncesi Antik dönemin, Osmanlı Dönemi'nin ve 19. yüzyılın izlerini taşıyan tarihi yapıların kalıntılarının bulunduğu alan, kaderine terk edildi.

Antik su kuyusunun, Osmanlı sarnıcının ve tarihi Kamonda Konağı'nın kalıntılarının olduğu alan, araç sahipleri tarafından otopark gibi kullanılıyor. Ayrıca geceleri evsizler tarafından kullanılan alanın içi çöple, yıkılmış duvarlarıysa yazılarla dolmuş durumda.

2011 yılında Kamondo Konağı için koruma kurulunun kararı ve rekonstrüksiyon projesi olmasına rağmen, alan araç sahipleri tarafından otopark olarak kullanılıyor ve evsizlerin meskeni haline gelmiş durumda.