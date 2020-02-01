Gökçek: Abdulkadir Selvi AK Parti'nin ayağının tökezlemesini bekliyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kişisel Twitter hesabında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yi eleştirdi.

“Abdülkadir Selvi bizden biri gibi objektif gazeteci profili verirken karşı mahallenin yazarı olduğunu her fırsatta ortaya koyan biridir" diyen Gökçek, devamla "Özellikle İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarına yaranmak için her zaman gazeteciliğini feda eden biridir” ifadesini kullandı.

Gökçek, şunları kaydetti:

“Atalar boşuna söylememiş ‘Her şey aslına çeker.' Yazın kenara. Adamın beklediği AK Parti’nin ayağının tökezlemesi. Ben demiştim diye çark etmezse bana hatırlatın. Yılmaz Özdil karşı mahallenin yazarı. Senin ama’n ile Özdil’in ama’sı arasında dağlar kadar fark va.. O bile senin gibi İmamoğlu’na yağ çekmiyor.”

YILMAZ ÖZDİL KARŞI MAHALLENİN YAZARI...



SENİN AMA’N İLE ÖZDİL’İN AMA’SI ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR...



O BİLE SENİN GİBİ İMAMOĞLU’NA YAĞ ÇEKMİYOR...⤵️ pic.twitter.com/OAliembHSV — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 31, 2020

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