Peskov: Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar Rusların Çin'den tahliyesinde görev alacak

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutanı'nın talimatı üzerine, Çin'de koronavirüsten en fazla etkilenen bölgelerden Rusya vatandaşlarının tahliyesine Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar da dahil edilecek ve seferlere bugünden itibaren başlayacaklar" dedi.

Sınırda geçici koridor kuruldu

Bu arada Amur Bölgesi yönetimi, 165 Rus vatandaşının sınırda kurulan geçici koridor üzerinden ülkeye döndüğünü duyurdu.

Açıklamada, "165 kişi, Blagoveşensk-Heihe sınır noktasında kurulan geçici koridor üzerinden Rusya'ya döndü. Çin tarafının talebi üzerine kurulan bir diğer koridor üzerinden de 90 Çin vatandaşı Rusya'dan ülkelerine gitti" dendi.

Rusya'ya gelen kişilerde enfeksiyon hastalığı belirtisi bulunmadığı vurgulandı.