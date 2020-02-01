TSK'da yeni dönem: Şapka gitti, bere ve kayık kep geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında 'karacılar', harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise kayık kep kullanmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında 'karacılar', harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.

Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ı karşıladığı törende de dikkat çekti.

Törende, Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, TSK'da resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.

Milli Savunma Bakanlığınca uzun süredir devam eden çalışmanın ardından artık 'karacılar', bazı törenler dışında, 'harici kıyafet' olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine 'bere', Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli ise 'kayık kep' kullanacak.

Söz konusu çalışma sırasında diğer ordular ve yurt dışındaki uygulamalar dikkate alındı. Şapkaya oranla daha fazla hareket serbestisi, kullanım kolaylığı kazandıran bere kullanımına ilişkin çeşitli örnekler hazırlandı.

Çalışmanın onaylanmasının ardından üniforma ile haki renkte bere kullanılmasına yönelik değişiklik, kıyafet yönetmeliğinde yayımlanarak hayata geçirildi.

Böylece daha önce eğitim kıyafetinde kullanılan bere, resmi üniformalarda da takılmaya başlandı. Haki olarak belirlenen berenin tankçılar tarafından siyah, komandolar tarafından mavi ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli tarafından bordo olarak kullanılacağı öğrenildi.