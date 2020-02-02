Manisa Akhisar'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 03.23’de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.