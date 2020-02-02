Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi için önlem

İstanbul'da Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde halsizlik-ateş şikayetiyle gelen bir kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulansla başka hastaneye sevk edildi.

Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenilen M.K. adlı bir Türk, gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetiyle İstanbul'da Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanedeki doktorlar, hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan M.K. özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulansla başka hastaneye sevk edildi.

Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.