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10:04 02 Şubat 2020
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    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (55)
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin salgına karşı en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geldiğini söyledi. Kara, "Dışarıya çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok" dedi.

    Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca alınan tüm tedbirler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun öneri ve yönlendirmesiyle gerçekleşiyor.

    26 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin salgına karşı en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

    'Virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye dönük çalışmalar yapıldı'

    Bilim Kurulu'nun yaklaşık 15 gündür çalıştığını ifade eden Kara, "Koronavirüsün ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bulaştığını, hangi durumlarda virüsten şüphelenmemiz gerektiğini anlatan çok detaylı bir rehber kitapçık hazırlandı. Dünyada koronavirüse karşı bilgilendirme amacıyla ilk hazırlanan rehber kitapçıklardan bir tanesiydi bu. Ve sonrasında da hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de diğer ülkelerin de Çin'den gelen verilere istinaden bu rehber güncellendi. Şu an üçüncü güncellemesini yapıyoruz. O bakımdan bizim ülkemizde bu virüse karşı ciddi bir hazırlığın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

    Prof. Dr. Kara, virüsün öncelikle Türkiye'ye girmemesi yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Yani Çin'de görülen bir enfeksiyonun Türkiye'ye nasıl gelebileceği, hangi koşullarda gelebileceği, gelirse de nasıl geleceği ve nereden geleceğine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Risklerimizi de belirledik ve Türkiye'de de doğal olarak hepimizin aklına ilk geldiği gibi havaalanından girişin yapılmasının muhtemel olduğunu düşündük. Bu yönde de uçaklara biniş öncesinde ve sonrasında havaalanlarında hazırlıklar yapıldı. Ve termal kamera uygulamasına başlandı. Yani çalışmaların ilk basamağı virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye dönük yapılan çalışmalar oldu" diye konuştu.

    'Tüm iller ve ilçeler hazır vaziyette'

    Kara, Bilim Kurulu'nun Türkiye'nin geneli ile ilgili olarak çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:

    © AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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    "Bu çalışmalar sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılıyormuş gibi düşünmemek lazım. Anadolu'nun her yerinde sağlık personellerimizin bir ön bilgilendirilmesi yapıldı. 112'lerin hepsinin bilgileri mevcut. Mesela bir turist 'Ben 14 gün önce Çin'de bulunmuştum veya Çin'den geçmiştim' gibi bir ifade verdiği anda 112 ekiplerimiz o kişiyi izole olarak, yani gerekli önlemleri alarak ve tıbbi maskelerini takarak o şekilde hastaneye getirecekler. Hastaneye getirirken de merkeze bilgi verecekler. Hastaneler de bu konuda bilgilendirildi ve bunun hazırlığı tüm Anadolu'da yapıldı. Eğer Türkiye'de bir vaka görülürse, şu anda hangi hastaneye yatabileceği, hangi koşullarda yatabileceği hepsi, belirli. Tüm hastanelerimizde yatabilir ama biz yine de bulaşma önlemlerini düşünerek onların hepsi planlanmış ve bu plan çerçevesinde de tüm iller ve ilçeler hazır vaziyette."

    Bilim Kurulu'nun 7 gün 24 saat çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Kara, "Mesela bugün çıkan bir bilgiyi değerlendirip, 'acaba bizim buna ekstra bir önlem almamız gerekir mi ya da farklı bir uygulamaya gitmemiz gerekir mi?' diye günlük olarak toplanıp değerlendirmeler yapıyoruz. Ama gece gündüz demeden de her durumu birbirimizle sürekli paylaşıyoruz. Bizim ülkemiz için şu anda maske takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Yani genel anlamda dışarıya çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken de maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok" diye konuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (55)
    Etiketler:
    Turist, Çin, Koronavirüs Bilim Kurulu, Toplu taşıma, Sağlık Bakanlığı, Ateş Kara, Koronavirüs, Maske, Salgın, Türkiye
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