Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması: 'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' demeyi tercih ediyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte 3 parametre olduğunu ve EYT'lilerin bunu karşılamadığını söyledi. Selçuk, "'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' demeyi tercih ediyoruz. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil" ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, katıldığı CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle ertelendiklerini belirten Selçuk, "Depremin ardından ilk olarak 8 milyon liralık kaynak aktarıldı. Önümüzdeki hafta bölge için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak. Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor" diye konuştu.

'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz'

Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını söyleyen Selçuk, emeklilik için 3 kriter olduğunu ifade etti.

​Selçuk, "'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' demeyi tercih ediyoruz. Emeklilik için 3 kriter var. Bu kriterlerden biri eksik olduğunda aslında emeklilik hakkını elde etmemiş oluyorsunuz. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de emeklilik maaşı alma süresi 25-30 yıl bandında, dünyaya baktığımızda bu sürenin 18-21 yıl olduğunu görüyoruz. EYT ile emekli olmak isteyenlerin, emekli olduktan sonra aslında başka bir işte çalışmak istediğini görüyoruz. Bu da emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" dedi.

Süresiz nafaka

Selçuk, süresiz nafaka konusuyla ilgili ise şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim için en önemli konu aile. Bu konuda kavram karmaşası yaşıyoruz. Bahsettiğimiz konu yoksulluk nafakası. Burada takdir hakimin. Nafakayı hak temelli konuşmalıyız. Türkiye'de yılda 550-600 bin evlenme gerçekleşiyor, boşanma sayısı ise 100-140 bin civarında. Sayısal olarak boşanmalar arttı gibi bir sonuç yok."