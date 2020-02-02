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14:02 02 Şubat 2020
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    Kızılay

    CHP, Kızılay için Meclis araştırması istedi

    © AA /
    Türkiye
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    ​CHP, Kızılay'a yapılan bağışların Ensar Vakfı gibi vakıf ve derneklere aktarılması ve Kızılay'ın yaşadığı güven kaybının araştırılması için TBMM'de komisyon kurulmasını talep etti.

    ​CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    Kızılay'ın halkın büyük desteğini alan kurumlardan biri olduğu ancak 28 Ocak 2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan bir belgeden, Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin, Türkiye Kızılay Derneği hesaplarına aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın 7.925.000 dolarlık kısmı yurt inşaatında harcanmak üzere Ensar Vakfı’na aktarıldığının ortaya çıktığı kaydedilen önergede, “Bu belgeden Kızılay’ın bir yardım kuruluşu olmaktan çıkıp bazı şirketlerin muvazaalı işlemler yoluyla vergi kaçırmalarına fırsat sağlayan bir kurum haline dönüştüğünün anlaşılmaktadır” denildi.

    'Vergiden kaçınmak vergi kaçırmaktır'

    Önergede, bağışa ilişkin olarak Kızılay Genel Başkanı’nın "Tamamen yasaldır, bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak farklıdır, vergiden kaçınmak farklıdır” açıklaması eleştirilirken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebildiğine dikkat çekildi.

    © DHA /
    Kızılay Başkanı Kınık: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır
    Önergede şu görüşlere yer verildi:

    "Bu hükme göre Başkentgaz’ın Kızılay’a yaptığı 8 milyon ABD Doları bağış tutarının aktarıldığı tarihteki TL karşılığı kadar bir tutarı 2017 yılına ilişkin olarak verdiği Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapma hakkı doğmuştur. Ensar Vakfı, 2012/3582 sayılı ve 16.08.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar arasına alınmıştır. Dolayısıyla bağış doğrudan Ensar Vakfı'na yapılmış olsaydı sadece o yıla ait kurum kazancının yüzde 5’ine kadar olan kısmını vergi matrahından indirilebilecekti. Bu bilgilerden hareketle söz konusu bağışın yurt yapılmak üzere doğrudan Ensar Vakfı’na yapılmayıp Kızılay üzerinden yapılmış olmasının amacının devlete ödenecek vergiyi azaltmak olduğu anlaşılmaktadır.

    'Paravan kuşkusunu TBMM araştırmalı'

    Nitekim 2015 yılında 54 milyon olan Yardım Toplama Gelirleri toplamı 2016 yılında 1 milyar 173 milyona, 2017 yılında 2 milyar 261 milyona ve 2018 yılında 3 milyar 465 milyona çıkmıştır. Kamuoyunda Kızılay’ın yandaş şirketlerden yandaş vakıflara para aktarılmasında paravan olarak kullanılan ve böylece bu şirketlerin vergi kaçırmalarına yardımcı olan bir kurum haline geldiği kuşkuları ortaya çıktığından Türkiye Kızılay Derneği’nin aldığı bağış ve yardımlar ile bunların kullanılmasına ilişkin işlemlerin araştırılması ve varsa mevzuata aykırılıkların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmalı.”

    Etiketler:
    Türkiye, Vergi, Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç, Kerem Kınık, Bağış, Meclis Araştırma Komisyonu, araştırma komisyonu, TBMM, Başkentgaz, Ensar Vakfı, Kızılay, CHP
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