Fatih Altaylı: Serdar Turgut'u tatmin için İmamoğlu'nu asalım

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ ziyaretinin ardından kayak tatiline gitmesini eleştiren köşe komşusu Serdar Turgut'a tepki gösterdi.

Altaylı, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Serdar Turgut dostumuz New York’tan takip ettiği Türk siyaset ve medyası hakkında bir yazı yazmış bugün.

Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gitmesine 'Yakışmadı' diyen Yılmaz Özdil’in İmamoğlu’na yeterince sert çıkmadığını iddia ediyor kendince Serdar.

İmamoğlu'nun 3 gün de olsa kayak tatiline gitmesine hepimiz bir şeyler yazdık Serdar da, daha ne dememiz gerekiyor. 'Yakışmadı' demekten başka.

Tatil masraflarını belediyeye mi ödetmiş? Yaptırdıysa eğer yaptırdığı masajın faturasını belediye şirketine mi paslamış?

Çalmış mı? İhaleye fesat mı karıştırmış? Vakıflara bağış karşılığı imar izni mi dağıtmış?

Belediye gayrmenkullerini üç otuz kiraya veya bazen bedelsiz olarak kendi siyasi görüşündeki derneklere mi peşkeş çekmiş?

Kente uygun olmayan 1 liralık ağaçları 100 liraya alarak yollara dikip kurutmuş mu? Senin tüm bunları fazlasıyla yapanlara bile 'Yakışmadı' dediğini duymadık be Serdar kardeşim.

Ekrem İmamoğlu'na daha fazla ne demeliydi Yılmaz Özdil veya başkası! İçişleri Bakanı'nı göreve çağırıp, yerine kayyum atanmasını mı istemeliydik? Yoksa direkt idam mı!

Söyle de bilelim Serdar."