Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat 2020 tarihinde Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 2, 2020

​Açıklamaya göre, ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.