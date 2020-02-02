Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde şu ana kadar koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır" dedi. Bakan Koca, Çin'den tahliye edilen ve Ankara'da karantina altında tutulan kişilerde hastalık bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde altıncı kez toplandı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 62 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Koca, "İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük belirlenen sürenin ise en fazla 14 gün olmasını düşünüyoruz. Bu süre kısalabilir" dedi.

Bakan Koca, salgınla ilgili "Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz" ifadesini kullandı.

'Yarın okullar açılıyor, tedirgin olacak bir durum yok'

Bakan Koca, şunları söyledi: