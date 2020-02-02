Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizde şu ana kadar koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde altıncı kez toplandı.
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 62 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Koca, "İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. 14 günlük belirlenen sürenin ise en fazla 14 gün olmasını düşünüyoruz. Bu süre kısalabilir" dedi.
Bakan Koca, salgınla ilgili "Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz" ifadesini kullandı.
'Yarın okullar açılıyor, tedirgin olacak bir durum yok'
Bakan Koca, şunları söyledi:
- Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır.
- Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim. Bilim Kurulu'nca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak.
- (Vuhan'dan tahliye edilenler) İlk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz.
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