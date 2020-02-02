Bakan Kurum: Elazığ merkezli depremde acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ merkezli depreme ilişkin, "Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda" dedi.

Elazığ'ın Yemişli bölgesinde inceleme yapan Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Bugün itibariyle hasar tespit çalışmalarında Elazığ'da yüzde 60 seviyesine gelindiğini vurgulayan Kurum, yapmış oldukları tespitlerde kentteki binaların yüzde 25'e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu belirtti.

Kurum, bunu özelikle eski yapılarda yoğunluklu olarak görüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. Bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine 1675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm var. 323 de acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda bağımsız bölüm sayısı yaklaşık 1200 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900'e ulaşmış durumda. 3 gün içinde Elazığ'ın yüzde 90'ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız."

Elazığ'da 3 konteyner kent kurulacağını belirten Kurum, "İnşallah 10 gün içinde konteyner kentlerimizin teslimini gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.