MEB, deprem bölgesindeki çocuklar için destek kılavuzu hazırladı

Okulların açıldığı ilk gün ailelere ve öğretmenlere dağıtılacak olan kılavuzlarda deprem travmasını atlamaya yönelik öneriler sıralandı. Ayrıca depremin yaşandığı bölgede okulların açılmasıyla öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan psikoeğitim programı da uygulanacak.

Elazığ merkezli depreminin hemen ardından çocukların yaşadıkları korkuyu yenmeleri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) uzmanı ve rehber öğretmen meslektaşlarıyla bölgeye giderek bizzat başlattığı psikososyal destek çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi amacıyla 'Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu'; deprem ve psikolojik travma konusunda da 'Öğretmenler İçin Yardım Kılavuzu' hazırladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki psikososyal destek hizmetleri kapsamında hazırlanan iki ayrı kılavuz, okulların açıldığı ilk gün aileler ve öğretmenlere dağıtılacak.

Travma sonra da ortaya çıkabilir

Kılavuzlarda, her yaş grubundan öğrencilere yardımcı olabilecek öneriler yer aldı, deprem travmasını atlamaya yönelik yol haritası çizildi.

Psikolojik travma tepkilerinin, yaşanan depremin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi sonraki zamanlarda da ortaya çıkabildiğine işaret edilen kılavuzda 5 yaş ve altındaki çocuklar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar, 12-17 yaş grubu çocuklarda görülebilecek ortak psikolojik travma tepkileri ele alındı.

Kılavuzda ayrıca, yaşanan tepkiler karşısında izlenmesi gereken yol ve yöntemlere de yer verildi.

'Günlük rutinlerini koruyun, doğru bilgi edinin'

Aileler İçin Çocuklara Yardım Kılavuzu'nda tüm yaş gruplarına yönelik, şu önerilerde bulunuldu:

"Ailelere çocukların ve dolaylı olarak kendilerinin, bu zorlu süreci doğal ve sağlıklı atlatabilmeleri için çocuklarınızı dinleyin, yaşanan duyguları normalleştirin, çocukların güvende olduklarını hissettirerek rahatlatın, güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin, onları cesaretlendirmek için takdir edin, oyun oynayın, günlük rutinlerini koruyun, doğru bilgi edinin."

Ebeveynlerin de yaşadıklarıyla baş etmeleri için kendilerine zaman ayırmaları ve sağlıklarına dikkat etmelerinin önemine işaret edilen kılavuzda, çocuğun deprem sonrasında aşırı tepkilerinin neler olabileceği belirtilerek, böyle durumlarda okul rehberlik servisi ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaları gerektiği anlatıldı.

Öneriler sıralandı

ise deprem gibi zorlu bir olayın ardından insanların kendilerini yeniden güvende hissetmek ve depremin olumsuz etkilerini azaltmak için yeterli çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Kılavuzda, travmatik bir olaya verilen ortak tepkiler sıralandıktan sonra, deprem sonrasında toparlanmaya yardımcı olabilecek "Sağlığınızı önemseyin, kendinize zaman verin, günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın, aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirin, duygu ve düşüncelerinizi paylaşın, yaşadıklarınızı yazmayı deneyin, ani kararlar almayın, medyayı sağlıklı kullanın, uzmana başvurun" şeklinde önerilere yer verildi.

Bakanlık ayrıca, depremin yaşandığı bölgede ders zilinin çalmasıyla birlikte tüm okullarda öğrencilere yönelik üç oturumdan oluşan bir psikoeğitim programı uygulayacak.