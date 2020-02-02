'Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’nda neredeyse sona gelindi'

Büyükelçi Andrey Sibiga Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’na ilişkin şunları söyledi:

“Anlaşma hükümlerinin yüzde 95’inden fazlasında mutabakat sağlanmış durumda, uzmanlar çalışmalarını sürdürüyor. Tüm taraflar, anlaşmayı belirlendiği formatta sağlama niyetinde.”

Ankara’da 20 Ocak günü gerçekleşen yeni tur görüşmelerin “temkinli iyimserlik” ile sonuçlandığını dile getiren Ukraynalı diplomat, “Her iki tarafın çıkarlarını da dikkate alacak şekilde bu sözleşmeyi sonuçlandırmak için ilerliyoruz. Sürekli diyalog halindeyiz” diye ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin 2019’da yüzde 9 artarak 4 milyar doların üstünde gerçekleştiğini anlatan Sibiga, “Bu artık istikrarlı bir eğilim haline geldi. Daha üst seviyeye taşınması ve daha yüksek rakamlar önündeki tek engelleyici faktör Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasının yokluğu” diye ekledi.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’nın 2019 sonuna kadar hazırlanması planlanıyordu.