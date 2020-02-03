Dolar Ağustos ayından bu yana ilk defa 6 seviyesini aştı

Haftayı 5.98 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, gece saatlerinde 6 seviyesini aştıktan sonra sabah saatlerinde 5.97-7.98 bandında güne başladı. Dolar/TL kuru Ağustos 2019'dan bu yana ilk kez 6.00 seviyesini aşmış oldu. Piyasada enflasyon verileri takip edilecek.

Piyasanın sığ olduğu gece saatlerinde kaydedilen artışta, Çin’de 23 ocak’tan bu yana kapalı olan piyasaların yüzde 9 gibi sert bir kayıpla açılması ve koronavirüs salgını kaynaklı küresel ekonomide artan endişeler etkili oldu.

Bu sabah İdlib'de 4 askerin şehit olduğu haberinin gelmesinin de piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasaların izleyeceği bir diğer konu 10.00’da açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamları olacak. Foreks anketinde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyat medyan aylık tahmini yüzde 1,12, yıllık tahmini 11,90 oldu.