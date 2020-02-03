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11:20 03 Şubat 2020
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    Berkin Elvan

    Jandarma, Berkin Elvan'ı kendi ölümünde kusurlu buldu

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    Mahkeme, Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan davasında sanık polisin kusurunun araştırılmasını istedi. Jandarma, Berkin'i kendi ölümünde tali kusurlu buldu.

    Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre, Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili sanık polis Fatih Dalgalı’nın ‘olası kastla öldürme’ suçundan yargılandığı davayı yürüten İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Aralık 2019’da sanığın kusurunun tespit edilebilmesi için jandarmadan bilirkişi raporu istedi.

    Jandarma 24 Ocak 2020’de mahkemeye dört sayfalık bir rapor gönderdi. Jandarma bilirkişilere göre Berkin Elvan, barışçıl gösteri yapmayan bir grubun bulunduğu yerde yaralandı. Eylemciler ‘saldırgan grup’, polisin müdahalesi ise ‘yasal mevzuata uygundu’.

    Polislere ara sokaklarda taş, havai fişek, molotof kokteyli ve el yapımı parça tesirli el bombası atıldığını iddia eden bilirkişiler, yolun barikatla trafiğe kapatıldığını, göstericilerin çevreye ve işyerlerine zarar verdiğini öne sürdü. Raporun büyük kısmında sanığın kusurunun tespitine yönelik incelemeler yerine Berkin Elvan’ın eylemci grupla hareket edip etmediği, hastanede üzerinden çıktığı iddia edilen torpillerden bahsedildi.

    'Kendi güvenliği ile ilgili özen göstermedi'

    Bilirkişiler dosyadaki görüntüleri izleyip Berkin Elvan’ın gösterici grupla hareket edip etmediğini de tespit etmeye çalışmış. Görüntüler net olmadığı için tespit edemediklerini belirten bilirkişiler, Berkin Elvan’ın ‘yasadışı eylemlerde bulunan gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliği ile ilgili gerekli özeni göstermediği için’ tali kusurlu olduğunu öne sürdü.

    Sanık polis Berkin'i 'istem dışı' vurmuş

    Raporda, gaz tüfeği ile gaz fişeklerinin kullanımında bölgesel olarak atış yapıldığı, noktasal olarak bir hedefi vurmaya yönelik kullanımının olmadığı anlatıldı.

    Gaz fişeğinin namlu çıkış hızının 75 m/sn olduğu hatırlatılarak, Berkin’in vurulmasının istem dışı ve anlık olarak gerçekleştiği öne sürüldü.

    'Polisin iradesiyle ilgili bilgi ve beyan yok'

    Raporda sanık Fatih Dalgalı’nın olayın meydana gelmesinde hangi irade ile hareket ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve beyanının olmadığı aktarıldı. Ancak ortaya çıkan sonuç itibariyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. 

    Ulusal Kriminal Büro: Ortam sakindi, polisler nişan alarak atış yaptı

    Davanın soruşturma aşamasında dosyaya Ulusal Kriminal Büro'nun TOMA görüntülerinden yola çıkarak hazırladığı bir bilirkişi raporu girmişti. Buna göre jandarma raporunun aksine polisin müdahalesi sonucu göstericiler sokak aralarına dağılmıştı ve ortam sakindi. Polise mukavemet eden de yoktu.

    Rapora göre, Berkin’in olduğu sokağın girişinde 3-4 kişi slogan atıyordu, daha sonra caddeye gelen polislerden ikisi uzun uzun ve dikkatle nişan alarak yere paralel olarak ateş açtı. Sokağın başı gazdan görülmez hale geldikten sonra polisler aniden geri çekildi. Gaz bulutunun ardından 8-10 gösterici, sarsılmış bir halde ellerinde silah, molotof kokteyli veya maytap olmadan polislere doğru geldi. Gelenler Berkin’in vurulması nedeniyle polisleri protesto ediyordu. Ancak polisler bu kişilere de gaz fişeğiyle karşılık verdi. 

    Davanın 16. duruşması 5 Şubat Çarşamba günü Çağlayan’daki İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

    Etiketler:
    Havai fişek, Molotof kokteyli, Rapor, Fatih Dalgalı, Jandarma, İddianame, Soruşturma, Türkiye, Berkin Elvan davası, Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri, Gezi Parkı, Diken, Canan Coşkun
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