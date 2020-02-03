Metrobüste 11 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen Faslı şüpheli gözaltında

İstanbul'un Avcılar ilçesinde metrobüste annesiyle birlikte yolculuk yapan 11 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre söz konusu taciz iddiası dün akşam saatlerinde meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K., annesi N.K. ile Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'dan metrobüse bindi.

Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., iddiaya göre küçük kıza elle tacizde bulundu.

Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular şüpheliyi tartaklayarak metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.