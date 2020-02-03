Akar, TSK'nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti.