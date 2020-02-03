Aile Bakanlığı'ndan 'Bu Kadınlar Yedi Bitirdi Beni' kitabına yasak

2013 yılında Ersan Pekin tarafından yazılan, İkinci Adam Yayınevi’nden çıkan 'Bu Kadınlar Yedi Bitirdi Beni' isimli kitabın dükkan ile camekanlarda teşhiri ve satışı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yasaklandı.

İstanbul (Anadolu) Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun 11.11.2019 tarihli kararına atfen alınan yasak kararında 'Bu kadınlar Yedi Bitirdi Beni' isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur" denildi.

Aile Bakanlığı'nın getirdiği yasak kararı, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nun 4. maddesine dayandırıldı. Yasağın dayandırıldığı madde şöyle:

''Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risaleleri açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz, dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez, bir yerden diğer bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz; gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlarıyla veya diğer suretlerle ilan edilemez; kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.''