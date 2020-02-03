İzmir’de gevrek ve boyoza zam

İzmir’de kahvaltıların vazgeçilmezi olan gevrek ve boyoza zam geldiği bildirildi.

İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan edinilen bilgiye göre, gevrek ve boyoz olmak üzere birçok ürüne yüzde 16 oranında zam geldi.