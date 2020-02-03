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    ELAZIG SIVRICE MERKEZLI 6.8'LIK DEPREMIN HISSEDILDIGI, COK SAYIDA BINANIN YIKILDIGI VE CAN KAYIPLARININ OLDUGU MALATYA'NIN DOGANYOL ILCESINE BAGLI GOKCE MAHALLESI'NDE DUNYAYA GELEN KEMAL SUNAL'IN EVI DE YIKILDI. FOTO: TAHA AYHAN-MALATYA-DHA

    'Elazığ depreminde Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' iddiasına Sunal Ailesi'nden açıklama

    © DHA /
    Türkiye
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    Elazığ’da 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinde usta sanatçı Kemal Sunal’ın doğduğu evin de yıkıldığı iddiasını Sunal Ailesi açıklama yaparak yalanladı.

    Kemal Sunal'ın doğduğu evin, geçen haftalarda yaşanan Elazığ'daki deprem felaketinde yıkıldığı iddialarına karşı Sunal Ailesi yazılı açıklama yaptı.

    NTV'nin haberine göre Sunal Ailesi'nden yapılan açıklamada, "Kemal Sunal İstanbul’un Küçükpazar semtinde doğmuş olup, yayınlanan haberde bahsi geçen ev ile ilgilisi bulunmamaktadır. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, depremden zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

    Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı Tosun Paşa Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.
    © Fotoğraf : imdb
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    İddialar sonrası Kemal Sunal'ın amcasının torunu Hacı Bayram Sunal, "Evden geriye sadece duvarlar kaldı. Kemal Sunal, burada çocukluğunda yaşamış. Babası Mustafa amca yakın vefat etmeden önce geliyordu ziyaretimize, köyünü unutmamış bir insandı. Biz Ali Sunal'dan bir şey beklemiyoruz, maddi bir şey beklemiyoruz. Ali Sunal belki bilmiyordur bilmiyorum ama sonuçta buralı. Buraya gelip, en azından manevi destek verebilirdi. Vermedi. Ne aradı ne bir şey yaptı. Ama çok isterdik gelmesini, hayal kırıklığı oldu. Sonuçta babasının, dedesinin doğduğu köy" ifadelerini kullanmıştı.

    Kemal Sunal'ın akrabası Ensar Sunal ise, "Bu depremde ev yok oldu. Köyümüzün de aynı şekilde. Devletimizden Allah razı olsun, ellerinden gelen bütün seferberliği yaptı, ne gerekiyorsa yaptı. Kemal Sunal'ın bir bu evi vardı, o da elimizden gitti, bir şeyi kalmadı. Evinin yıkılması çok üzücü. Milletimiz geliyor, görüyordu. 'Kemal Sunal'ın evi' diye fotoğraf çekiyorlardı. Kemal Sunal'ın babası her sene gelir, burayı ziyaret ederdi. Ölmeden 1 sene önce de gelmişti. Hatta 1- 2 ay da kalmıştı. Ali Sunal ilgisiz kaldı. Biz Sunal soy ismini taşımaktan gurur duyuyoruz. Yaklaşık 15- 20 tane aracım var ve hepsinin üstünde Kemal Sunal'ın fotoğrafı vardır. Soy ismiyle de fotoğraflarını taşımakla da gurur duyuyoruz" diye konuşmuştu.

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    Etiketler:
    İstanbul, Ali Sunal, Elazığ, deprem, Kemal Sunal
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