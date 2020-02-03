Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen tüm uçuşlar durdurulacak

Sağlık Bakanı Koca, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilerek Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını söyledi.

Koca, tedbiren karantina altındaki vatandaşlara televizyon, internet, gazete gibi zaman geçirebilecekleri her türlü imkanı sağladıklarını belirtti.

Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen yolcuların termal kameralarla kontrol edilmesine başlanacağını duyuran Koca, 5 Şubat'tan itibaren ay sonuna kadar Çin'den Türkiye'ye tüm uçuşların durdurulacağını söyledi.

Koca, "Sayıların giderek artması nedeniyle Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık. Ay sonu itibariyle devam edip etmeyeceği konusu değerlendirilecek. Sadece yolcu uçak seferleri durdurulacak. Kargo ile ilgili bir durum söz konusu değil" diye konuştu.