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15:55 03 Şubat 2020
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    EGM'den bekçi maaşlarına ilişkin açıklama

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    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bekçi maaşlarına yönelik iddialara açıklama yaptı. EGM, göreve yeni başlayan lise mezunu bir bekçinin 4 bin 527 TL ücret aldığını duyurdu.

    Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verilmesi üzerine açıklama yayımlama gereği doğduğu belirtilen EGM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

    "Bilindiği üzere kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları, özlük hakları her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmektedir.

    Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır.

    Çarşı ve mahalle bekçileri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kamu görevlileri olup, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yapan ve vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu sağlayan silahlı kolluk görevlileridir.

    Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.

    Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve iki çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir.

    Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır. Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayın bedelinden kaynaklanmaktadır.
    Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL’dir."

    Bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde lise mezunu bekçilerin 5 bin 71 lira maaş alacağı belirtilmiş ve bu büyük tepki çektmişti. Sosyal medya kullanıcıları özellikle göreve yeni başlayan öğretmenlerle lise mezunu bekçilerin maaşları arasındaki farka tepki göstermişti. 

    Etiketler:
    Maaş, Bekçi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet Genel Müdürlüğü
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