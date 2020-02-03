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16:20 03 Şubat 2020
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    acil, hastane

    Diyarbakır’da domuz gribinden ölüm haberleri İl Sağlık Müdürü tarafından yalanlandı

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    Diyarbakır'da bir kişinin domuz gribinden yaşamını yitirdiği haberlerine ilişkin İl Sağlık Müdürü yaptığı açıklamada "Diyarbakır’da domuz gribinden herhangi bir ölüm meydana gelmedi" dedi

    Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, bugün bazı basın yayın organlarından Diyarbakır'da 1 kişinin domuz gribinde öldüğü habere ilişkin açıklamada bulundu.

    Haberin gerçeği yansıtmadığını anlatan Tekin, haberin yayınlanmasının ardından araştırma yaptıklarını ifade ederek, "Zikredilen hastayla ilgili verilere ulaştık. Bu ulaştığımız verilere baktığımızda bir ay önce bir ölümün meydana geldiği ancak bu meydana gelen ölümün dosyasının araştırılmasında şahsın birçok farklı rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık bir aylık bir süreç içerisinde hastanede yattıktan sonra vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla söz konusu ölümün domuz gribiyle ilişkilendirildiğine dair herhangi bir bulgu elimizde yok. Dolayısıyla Diyarbakır halkının bu noktada doğru bilgilendirilmesi amacıyla da bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettik” dedi.

    'Diyarbakır halkının içi rahat olsun'

    Diyarbakır halkının içinin rahat olmasını isteyen Tekin, şunları söyledi:

    "Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri doğrultusunda biz her türlü mevsimsel gribe karşı gerekli tedbirleri hastanelerimizde almış olmakla birlikte vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektirecek herhangi bir hadisenin, herhangi bir salgının olmadığını yinelemek gerekir. Soğuk kış mevsimlerinde 5 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin, özellikle bağışıklığı düşük şahısların, kanser hastalarının diyabet hastalarının ya da akciğer hastalığı olan insanlarımızın kendisine dikkat etmesinde noktasında uyarımız olacak. Hem beslenme hem de risk grubunda olanların özellikle kendilerine dikkat etmeleri, beslenmeleri açısından ya da kişisel temaslar noktalarında ellerinin mutlaka sabunlu suyla yıkanması, mümkün olduğunca kendi evlerinde bu soğuk mevsimleri geçirmeleri, özellikle toplum içerisinde bulunmamaları kendi sağlıkları açısından önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında kalan vatandaşlarımızın herhangi bir özel bakıma herhangi bir özel hadiseye dikkat etmesine de çok gerek yok. Sadece kişisel hijyenlerine dikkat ederlerse herhangi bir sıkıntıya maruz kalacaklarını düşünmüyoruz”

    Tekin, "Diyarbakır’da ne domuz gribi ne de koronavirüse bağlı herhangi enfeksiyon şu ana kadar tespit edilmemiştir. Bu noktada vatandaşlarımızın içinin rahat olmasında fayda var" diye konuştu.

    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Diyarbakır’da bir kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek, Türkiye’nin Çin’i tehdit eden koronavirüsünden ziyade domuz gribine dikkat etmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

    Etiketler:
    İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Domuz gribi, Diyarbakır
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