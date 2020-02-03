Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi, noterde gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim döneminde sarf ettiği sözleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" diyerek ihtarname göndermek istedi. Noter polis çağırdı. Gözaltına alınan Başkapan'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten işlem başlatıldı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İstanbulıda yaşayan Nuri Başkapan, Sarıyer 2. noterliğine giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtarname göndermek istedi.

Başkapan, göndermek istediği ihtarnamede Erdoğan'ın 'tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi davranmadığını' ileri sürdü.

Erdoğan'ın seçim döneminde sık sık kullandığı, 'İllet, zillet…' gibi sözleri kabul etmediğini ifade eden Başkapan, bunları yazıya dökerek Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum" dedi.

Noter ise bu ihtarnameyi Erdoğan’a gönderemeyeceklerini Başkapan'a iletti. Başkapan, "O zaman bana bunu yazıyla bildirin" deyince noter, polis çağırdı.

'Hakaret etmedim, bir vatandaş olarak ihtarname çekmek istedim'

Olay yerine gelen polisler, Başkapan'ı Sarıyer Polis Karakolu’na götürdü. Başkapan hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten’ işlem başlatıldı.

Başkapan duruma tepki göstererek, "Hakaret etmedim. Bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanına ihtarname çekmek istedim. Bunun gerekçeleri de ihtarnamede yazılı” diyerek kendini savundu.

Konuyla ilgili emniyet, savcılığa bilgi verdi. Burada ifadesi alınan Başkapan, savcılık talimatıyla saatler sonra serbest bırakıldı.