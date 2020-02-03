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17:27 03 Şubat 2020
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    Yeşim Meltem Şişli

    İmamoğlu: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında inceleme başlattık

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı sözlerle ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu'nun yapım işlerinin yeniden başlama töreni sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Bir gazetecinin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'te kadın çalışanlara yönelik söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı sözleri ile ilgili bir işlem yapıp yapmadıklarına yönelik sorusunu cevaplayan İmamoğlu, konunun çok hassas olduğunu ifade ederek bu sebeple kelimelerini dikkatli seçeceğini söyledi.

    'Hiçbir çalışma arkadaşım hakaret edemez'

    Konuyu incelemeye aldıklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "31 Ocak itibarıyla süreci kurum içerisinde inceliyoruz. Bu konuda incelemelerimizi başlattık. İkincisi zaten bu konuyla ilgili yasal bir süreç de başlatıldı. Sürecin sonucu bizim, kurumumuz ve çalışma arkadaşımız açısından elbette çok önemli. Benim olduğum hiçbir yerde hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye –ister çalışma arkadaşlarımdan birisine ister herhangi bir vatandaşa- inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden, giyim ve kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Zira bu şekilde davranan bir insan zaten benimle çalışmak istemiyor demektir. Bu insanla benim yan yana durma şansım yok. Böyle bir insanın da benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net. Bu konunun üzerinden, benim hassasiyetimi başka bir yöne çekmeye çalışanlara bunu duyuralım."

    'Kadın hakkı savunucularının bir kadına manşetten 'Ahlaksız kadın' diye başlık atan gazeteye bir şeyler söylemelerini beklerdim'

    Konuyla ilgili ağır ifadeler kullanan bazı erkek gazeteciler ve siyasi beyanda bulunan kişileri kınadığını da dile getiren İmamoğlu, "Çok ağır ifadelerle bir kadına manşetten, 'Ahlaksız kadın' diye başlık atan bir gazeteye, yargısız infazla beyanda bulunan insanlara karşı, sözüm ona kadın hakkı savunucularının bir şeyler söylemelerini beklerdim" ifadelerini kullandı. 

    ​İmamoğlu, "Söz konusu iddiaların doğruluğu ile ilgili şu ana kadar bir tespitiniz oldu mu?" şeklindeki soruyu ise "İnceleme devam ediyor. Böyle bir şey olduğunda zaten böyle konuşmam. Şu anda böyle bir tespitimiz yok" diye cevapladı.

    Suç duyurusunda bulunuldu ve müfettiş görevlendirildi

    İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin, düzenlenen bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği iddia edilmişti.

    Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın da kadın çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

    Etiketler:
    Suç duyurusu, Müfettiş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK), Hakaret, inceleme, Yeşim Meltem Şişli, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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