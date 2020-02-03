Gökhan Özoğuz'dan Ahmet Hakan'a: Ülkemizde kimler ne yalanlar söylerken tatil paylaşımıyla mı mazbataya çentik atalım?

Gökhan Özoğuz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın köşe yazısında kaleme aldığı ifadeler kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Özoğuz, İmamoğlu'nu kastederek "Emin olun ilk yanlışlarında veya masa altı hareketler yaptıklarında sizden önce biz sorgularız" dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Athena Gökhan, şu yaptığının binde birini bile Tayyip Erdoğan’a yapsa Anında 'Yuh! Yalaka! Kaça satıldın' falan diye çemkirecek olanlardan 'tıs' bile çıkmıyor. Sanırım onlar açısından sorun yalakalık yapılmasında değil. Yalakalığın kime yapıldığında" şeklindeki ifadesine yanıt verdi.

'Biri 3 yapan biri olmadığını' ifade eden Özoğuz, "Haberde karıştırılmış bir sayıya ‘Yalan’ ithamı biraz fazla olmadı mı? Evet Ekrem Bey için söylediklerim; İstanbul ve Türkiye genetiğine uygun ve birleştirici bir karakter olmasındandır" dedi.

Özoğuz şöyle devam etti:

"Haberde karıştırılmış bir sayıya 'Yalan' ithamı biraz fazla olmadı mı? Evet, Ekrem bey için söylediklerim; İstanbul ve Türkiye genetiğine uygun ve birleştirici bir karakter olmasındandır! Ülkemizde; kimler neler yapıp ne yalanlar söylerken, tatil paylaşımıyla (resim paylaşılması yanlış olabilir) mi mazbataya çentik atalım. Emin olun ilk yanlışlarında veya masa altı hareketler yaptıklarında sizden önce biz sorgularız. Doğru olalım samimi olalım kafi."

Ülkemizde ;Kimler neler yapıp ne yalanlar söylerken ,Tatil paylaşımıyla ( resim paylaşılması yanlış olabilir ) mi mazbataya çentik atalım.

Emin olun ilk yanlışlarında veya masa altı hareketler yaptıklarında sizden önce biz sorgularız. Doğru olalım samimi olalım kafi .@ahmethc — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 2, 2020

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