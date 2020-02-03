Altun: Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek

Türkiye, Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilen takviye unsurlara ateş açılması sonucu 6 askerin hayatını kaybettiğini, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, saldırıya tepki göstererek, "Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek" dedi.

Altun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

"Esad rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir.

Rejimin düşmanca eylemleri tolere edilmeyecek. Rusya rejimi kontrol edemezse harekete geçmekten çekinmeyiz.

Cesur askerlerimiz Suriye içerisinde Rusya ile olan anlaşmalarımıza uygun bir şekilde güvenlik ve insani işlerle ilgili misyonları gerçekleştirmektedir. Rusya Esed rejiminin bize saldırmasını engelleyemezse, bugün olduğu gibi, her türlü tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz."