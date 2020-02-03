Diyarbakır’da bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kimliği açıklanmayan M.B. 12 gün önce Çin'den Türkiye’ye döndü. Diyarbakır’a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Koronavirüsü taşıdığını düşünen hasta tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, hastanın Çin’den gelmesi sebebi ile panikle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastada koronovirüsün olduğu yönünde belirtiler olmadığını açıklayan Tekin şunları söyledi:

"Hastada herhangi bir belirti yok. Panik halinde Çin’den de geldiği için hastaneye başvurmuş acaba bende de var mı diye. Şu an için tetkikleri yapılıyor, aktif bir bulgu yok. Bizim düşüncemiz negatif yönde. Tetkiklerin ardından vatandaşı evine göndereceğiz ve kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle takibe alacağız."