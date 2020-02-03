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23:31 03 Şubat 2020
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    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

    Malatya Valiliği: Kentte 5 bin 231 konut ağır hasarlı, 20 konut acil yıkılacak

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    Malatya Valiliği, kentte 5 bin 231 konutun ağır, 3 bin 757 binanın da az hasarlı olduğunu açıkladı.

    Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili yürütülen çalışmalarda, kentte 5 bin 231 konutun ağır, 3 bin 757 binanın da az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin yaralandığı hatırlatılarak, hastanelere kaldırılan yaralılardan 10'unun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Açıklamada, bugün itibarıyla ön hasar durumuna ilişkin yapılan tespite göre, Kale'de 170, Pütürge'de 135, Doğanyol'da 128, Battalgazi'de 77, Yeşilyurt ilçesinde ise 9 olmak üzere 519 konutun yıkıldığı aktarıldı. Pütürge'de 2 bin 328, Battalgazi'de bin 230, Kale'de 783, Doğanyol'da 413, Yeşilyurt'ta ise 477 bina olmak üzere 5 bin 231 konutun da ağır hasarlı olduğu ifade edildi.

    Battalgazi'de bin 427, Pütürge'de 987, Yeşilyurt'ta 702, Kale'de 510, Doğanyol'da ise 131 olmak üzere 3 bin 757 binanın da az hasarlı olduğu anlatılan açıklamada, Battalgazi'de 19, Doğanyol ilçesinde ise 1 konutun acil yıkılacağı kaydedildi.

    ELAZIG SIVRICE MERKEZLI 6.8'LIK DEPREMIN HISSEDILDIGI, COK SAYIDA BINANIN YIKILDIGI VE CAN KAYIPLARININ OLDUGU MALATYA'NIN DOGANYOL ILCESINE BAGLI GOKCE MAHALLESI'NDE DUNYAYA GELEN KEMAL SUNAL'IN EVI DE YIKILDI. FOTO: TAHA AYHAN-MALATYA-DHA
    © DHA /
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    Açıklamada, deprem bölgesinde 5 bin 948 çadır, bin 119 hayvan çadırı, 55 ton hayvan yemi dağıtıldığı, 131 ahırın yıkıldığı, Doğanyol'da 59 büyükbaş ve bir küçükbaş, Pütürge'de 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu hatırlatıldı.

    Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 166 kişiye 830 bin lira eşya yardımı yapıldığı aktarılan açıklamada, 176 yıkık derecede hasarlı ev sahibine 1 milyon 936 bin lira, Battalgazi ilçesinde ise yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 16 kiracıya da 80 bin lira yardımda bulunulduğu, ayrıca depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon 964 bin lira nakit yardım yapıldığı kaydedildi. 

    Prof. Dr. Naci Görür
    © DHA /
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    Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

    "Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 bin 493 haneye 2 bin 493 ton kömür dağıtıldı. Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 628 yatak, 11 bin 525 battaniye, 5 bin 488 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 19 bin 312 gıda kolisi, 9 bin 12 hijyen paketi, 2 bin 824 giyim malzemesi desteği sunuldu. İl genelinde içme suyu ve elektrikle ilgili sorun yaşanmıyor. Bazı mahallelerin yolları hasarlı ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmıyor. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katılmaktadır. Hasar tespiti için 97 ekipte 210 teknik personel ile sahada çalışmalar devam etmektedir."

    Etiketler:
    Hasar, deprem, Elazığ, Malatya, Malatya Valiliği
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