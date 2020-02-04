Kayıt
01:02 04 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    ‘2019 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda ödül alan eserler Ankara’da

    ‘2019 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda ödül alan eserler Ankara’da

    © Sputnik /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104132/21/1041322164.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002041041322189-2019-uluslararasi-andrey-stenin-basin-fotografciligi-yarismasinda-odul-alan-eserler-ankarada-/

    Ukrayna’da görevi başındayken hayatını kaybeden Rus savaş muhabiri Andrey Stenin’in adını taşıyan ‘Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda ödül alan eserler Ankara’da sergileniyor.

    Andrey Stenin
    © Sputnik /
    Rus savaş muhabiri Andrey Stenin ölümünün beşinci yılında anılıyor
    ‘Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu himayesinde, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından Rus savaş muhabiri Stenin’in hayatını kaybettiği 2014 yılından bu yana düzenleniyor. Yarışmanın 2019 yılı kazananları için ise dünya genelinde yapılan turnenin Türkiye ayağı, Ankara’da gerçekleşiyor. Daha önce Moskova, Budapeşte, Cape Town, New York, Yeni Delhi, Madrid ve Buenos Aires gibi şehirlerde ilgilileriyle buluşan fotoğraflar, 17 Şubat’a kadar Ankara’da Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

    Başvuru rekoru kırıldı

    Serginin açılışında konuşan Rossiya Segodnya Uluslararası Multimedya Basın Merkezi temsilcisi Alexander Zdanovich, yetenekli fotoğrafçıları bir araya getirme amacıyla yapılan yarışmanın 5. yılına girdiğini ve yarışmaya başvuranların sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti. Zdanovich, 2019 yılında ise rekor kırılarak, toplam 80 ülkeden 6 bin eserin yarışmaya başvurduğunu belirtti. 

    Zdanovich, 2019 yılının finalistleri arasında Rusya, Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Mısır, Hong Kong, Portekiz, Filipinler, Hindistan, İran, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bangladeş ve Belarus olmak üzere 17 ülkeden fotoğrafçının bulunduğunu kaydederken, eserlerde göç, küresel insani sorunlar, etnik kimlik, sosyal gönüllülük projeleri gibi önemli toplumsal konuların görülebileceğini ifade etti. Yarışmaya 18-33 yaş arasındaki fotoğrafçıların başvurabildiğini belirten Zdanovich, bu yıl için yeni yarışmacıları beklediklerini de sözlerine ekledi. 

    Türkiye, ‘Jüri Özel Mansiyon Ödülü’yle sergide

    Sergide, finalist ülkeler arasında yer alan Türkiye’yi, ‘Jüri Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görülen fotoğrafçı Elif Öztürk Özgöncü temsil ediyor. Özgöncü’nün ‘Spor’ kategorisindeki siyah-beyaz fotoğraf serisi, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası; Kırkpınar güreşlerine odaklanıyor.

    ‘2019 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda katılımcılar, tek çalışma ve ya fotoğraf serileriyle; ‘Ana Haber’, ‘Spor’, ‘Gezegenim’, ‘Portre; Zamanımızın Bir Kahramanı’ ve ‘İlham’ olmak üzere 5 kategoride yarıştı.

    Etiketler:
    Ankara, Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması, Andrey Stenin, Rusya, Ukrayna
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası 2019 Yılının Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının ilk 101 listesine giren Malezyalı fotoğrafçı Wong Choon Keat'ın Endonezya'nın Sumba Adası'nda çekilen fotoğrafı.
    2019 yılının en iyi manzara fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet