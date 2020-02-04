‘2019 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda ödül alan eserler Ankara’da

Başvuru rekoru kırıldı

‘Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu himayesinde, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından Rus savaş muhabiri Stenin’in hayatını kaybettiği 2014 yılından bu yana düzenleniyor. Yarışmanın 2019 yılı kazananları için ise dünya genelinde yapılan turnenin Türkiye ayağı, Ankara’da gerçekleşiyor. Daha önce Moskova, Budapeşte, Cape Town, New York, Yeni Delhi, Madrid ve Buenos Aires gibi şehirlerde ilgilileriyle buluşan fotoğraflar, 17 Şubat’a kadar Ankara’da Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Serginin açılışında konuşan Rossiya Segodnya Uluslararası Multimedya Basın Merkezi temsilcisi Alexander Zdanovich, yetenekli fotoğrafçıları bir araya getirme amacıyla yapılan yarışmanın 5. yılına girdiğini ve yarışmaya başvuranların sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti. Zdanovich, 2019 yılında ise rekor kırılarak, toplam 80 ülkeden 6 bin eserin yarışmaya başvurduğunu belirtti.

Zdanovich, 2019 yılının finalistleri arasında Rusya, Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Mısır, Hong Kong, Portekiz, Filipinler, Hindistan, İran, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bangladeş ve Belarus olmak üzere 17 ülkeden fotoğrafçının bulunduğunu kaydederken, eserlerde göç, küresel insani sorunlar, etnik kimlik, sosyal gönüllülük projeleri gibi önemli toplumsal konuların görülebileceğini ifade etti. Yarışmaya 18-33 yaş arasındaki fotoğrafçıların başvurabildiğini belirten Zdanovich, bu yıl için yeni yarışmacıları beklediklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye, ‘Jüri Özel Mansiyon Ödülü’yle sergide

Sergide, finalist ülkeler arasında yer alan Türkiye’yi, ‘Jüri Özel Mansiyon Ödülü’ne layık görülen fotoğrafçı Elif Öztürk Özgöncü temsil ediyor. Özgöncü’nün ‘Spor’ kategorisindeki siyah-beyaz fotoğraf serisi, geleneksel Türk yağlı güreş turnuvası; Kırkpınar güreşlerine odaklanıyor.

‘2019 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması’nda katılımcılar, tek çalışma ve ya fotoğraf serileriyle; ‘Ana Haber’, ‘Spor’, ‘Gezegenim’, ‘Portre; Zamanımızın Bir Kahramanı’ ve ‘İlham’ olmak üzere 5 kategoride yarıştı.