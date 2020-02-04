Elazığ Sivrice’de 4.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 01.19'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2020
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 04.02.2020, 01:19:41 TSİ
Enlem : 38.3993 N
Boylam : 39.1563 E
Derinlik : 7.22 km
Detay : https://t.co/MHvXbIFNgJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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