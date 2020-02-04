İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlu evlerinde ölü bulundu

İzmir'de 5 aylık hamile bir anne ve 5 yaşındaki oğlu evlerinde ölü bulundu. İddiaya göre 5 yaşındaki erkek çocuğu, plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde İZmir Menemen’de meydana geldi. Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler.

İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, 35 yaşındaki Manar Alahmed isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü.

Baba sinir krizi geçirdi

Bir başka odada ise 5 yaşındaki Muhammed C. isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.