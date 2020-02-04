Çavuşoğlu: İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor

Yeniden Asya Girişimi toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de TSK ile Suriye Ordusu (SAA) arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Rejimin (Suriye) arsızlığı sürüyor, saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da vereceğiz

- Konuyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme gerçekleştirdik. İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu.

- (Koronavirüs salgını) Uçuşlarla ilgili tedbirler alıyoruz ancak hiçbir Çin vatandaşının mağdur olmasını istemeyiz. Çin ihtiyaç duyduğu sürece tıbbi malzeme yardımlarımızı ulaştıracağız.