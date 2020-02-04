Bursa'da 'Üstü kirli' diye küçük çocuğu otobüsten atan şoför tepki gösteren yolcuyu da darp etti

İHA’nın haberine göre Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana gelen olayda, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi.
‘Sosyal medyada şoföre tepki yağdı’
Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Yanında bir yakını daha olan şoför, yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı. O anları kayıt altına alan yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
Bursa'da 'Üstü kirli' diye küçük çocuğu otobüsten atan şoför tepki gösteren yolcuyu da darp ettihttps://t.co/oGPFNvS9eM pic.twitter.com/kbCkTsfixC— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 4, 2020
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